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В Жодино годовалая девочка ногой застряла в скамейке

02.07.2021 17:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино помощь спасателей понадобилась годовалой девочке. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 10.23 спасателям поступило сообщение, что необходима помощь ребенку в парке отдыха, нога которого зажата в скамейке. "Прибывшим спасателям стало известно, что мама с годовалой дочкой гуляли в парке. Когда они присели на скамейку, девочка засунула левую ногу между досками. Самостоятельно достать ее не получилось", - рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью лома разжали доски и освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждалась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели с помощью лома разжали доски и освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждалась.
 
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