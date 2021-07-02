Россиянин пытался ввезти в Беларусь таблетки с психотропом

Источник материала: БелТА

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брест" пограничники предотвратили попытку ввоза в Беларусь 25 блистеров с трамадолом. Такая информация опубликована на сайте ГПК, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 1 июля. Запрещенные вещества пограничный наряд со служебной собакой обнаружил в автомобиле гражданина России. В перчаточном ящике было 10 пластиковых емкостей, содержащих вещество темно-зеленого цвета (предположительно, снюс). Кроме того, в личных вещах он сокрыл 25 блистеров с таблетками трамадола.

Мужчина признал, что снюс и таблетки принадлежат ему. Его передали сотрудникам Московского РОВД Бреста для дальнейшего разбирательства. Предметы изъяты для проведения экспертизы.-0-