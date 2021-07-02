Выпускнице юрфака БГУ Екатерине Винниковой дали 15 суток ареста

Источник материала: Смартпресс

Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова приговорена к 15 суткам ареста, сообщают белорусские правозащитники.

В пятницу ее дело рассматривалось в суде Ленинского района Минска.

Как информируют правозащитники, согласно протоколу, Винникова "провела пикетирование путем высказывания общественно-политических взглядов, выступала на сцене против преследования юристов".

Девушка своей вины не признала.

Напомним, 1 июля стало известно, что Винникова была задержана, в общежитии был проведен обыск, девушку отвезли в РУВД.

Накануне в телеграм-каналах появилось видео с выступлением выпускницы юрфака БГУ, в котором она поблагодарила уволенных ранее преподавателей, упомянула Максима Знака, а также призвала "любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, независимо от тех трудностей, которые есть и будут".