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Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов

02.07.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов

Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».

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Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Как на войне, когда проявляли массовый героизм, так и сейчас можно сравнить – конечно, не рвутся снаряды и бомбы, слава богу – но по накалу в информационной сфере, в психологической, в травле. Они сейчас очень скромные ребята, не выпячивающие себя, не считающие, что они сделали подвиг. Но они сделали подвиг – они спасли страну.

Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Вручить государственные награды в канун Дня Независимости и еще раз им сказать, что они достойные внуки своих дедов и прадедов, мы посчитали своим долгом.

Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов

Как было отмечено на церемонии, сегодня общественно-политическая жизнь в Беларуси стабильная, спокойная и, самое главное, контролируемая. Жизнь общества вошла в привычное русло, а милиция выполняет свои текущие задачи.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие сотрудники органов внутренних...
 
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