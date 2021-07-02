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Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Как было отмечено на церемонии, сегодня общественно-политическая жизнь в Беларуси стабильная, спокойная и, самое главное, контролируемая. Жизнь общества вошла в привычное русло, а милиция выполняет свои текущие задачи.
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Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов
Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие сотрудники органов внутренних...
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