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Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».
В период поставгустовских событий 2020 года не было ни одного милиционера, который не столкнулся бы с моральным давлением. Именно таких людей можно называть настоящими патриотами. Поздравить сотрудников 2 июля пришли их друзья и родные.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Беларуси:
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Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны
Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие сотрудники органов внутренних...
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