Поисковики в Беларуси нашли останки экипажа бомбардировщика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские поисковики нашли самолет времен Великой Отечественной войны с останками членов экипажа. Четыре советских летчика на американском «Дугласе» погибли 78 лет назад, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

На месте этого котлована еще несколько недель назад была лесная чаща. Теперь здесь каждый день ведут поисковые работы. Ищут останки самолета Дуглас А-20Б «Бостон». Он упал в декабре 1943-го.

Глухой лес, непроходимая грязь и рой комаров. За месяц раскопок волонтеры отряда «Днепровский рубеж» нашли двигатель, два редуктора, части обшивки. Но главное – останки летчиков и паспорт самолета. Он поможет многое узнать о бомбардировщике и его экипаже.

«Найдены были вот здесь, в районе хвоста, человеческие останки. Хотя трудно сказать, что в районе хвоста, они были разбросаны на большой площади. Поэтому утверждать, сколько мы нашли, одного, двух, трех, мы не можем», –сказал командир поискового отряда «Днепровский рубеж» Александр Лукашук.

Жители деревни и охотники о месте крушения знали давно. Здесь образовалась воронка с водой. Местные ориентировались по ней в лесу, а охотники караулили у этого водопоя животных.

«Там постоянно вода. Бывало, летом оно высыхает полностью, ну все равно жижа такая и вот этот мазут постоянно на поверхности. Запчасти там немножко», – рассказал охотник Николай Наумов.

Поисковики готовились к раскопкам почти год: изучали место, работали в архивах. Районные власти выделили спецтехнику, помпы для откачки воды и группу саперов –в самолете времен Великой Отечественной могли остаться снаряды.

«Возможно, будет опасно для жизни людей. Поэтому только по определенному плану, через военный комиссариат мы работаем по подъему военной техники», – отметил начальник отдела идеологической работы Жлобинского райисполкома Сергей Поребецкий.

Обломки боевой машины разместят в местном краеведческом музее. И начнут искать родственников погибших фронтовиков.

В прошлом году в этой же местности нашли Ил-2 с останками двух летчиков. Самый известный советский штурмовик времен Великой Отечественной войны был сбит в районе Жлобина в 1944 году.