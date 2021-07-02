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Выпускницу юрфака БГУ осудили на 15 суток за выступление на церемонии вручения дипломов (дополняется)

02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Екатерина Винникова в зале суда не присутствовала. Ее судили по скайпу, так как выпускница находится на Окрестина.

Выпускницу юрфака БГУ осудили на 15 суток за выступление на церемонии вручения дипломов (дополняется)

Суд Ленинского района Минска вынес решение — 15 суток, сообщает телеграм-канал law_verum.

Екатерине вменяли ст. 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (якобы она была против уголовного преследования Максима Знака в своей речи на вручении дипломов).

Как отмечает источник, милиция не предоставила никаких доказательств вины Кати. Девушка добровольно пришла в РУВД, где с ней беседовали семь часов, а после задержали.

На суде Катя вину не признала.

Цитируем диалог из зала судебного заседания:

На вопрос судьи «Какой смысл вы вкладывали в свою речь?» Екатерина ответила: «Благодарность всем, кто повлиял на мое становление как человека и юриста».

— Не с целью публичного выражения политических интересов и несогласия с задержанием Знака?

— Нет, не с целью.

Вопрос судьи:

— Все ли преподаватели из списка преподавали у студентки лично?

— Либо преподавали, либо под их руководством писались научные работы.

Свидетели утверждают, что речь Кати была исключительно благодарственной. Также ее речь была предусмотрена регламентом, а сама Катя была выбрана в качестве спикера, поскольку является хорошей студенткой и на счету у администрации факультета.

В рапорте сотрудников милиции был сделан упор на поясе вокруг платья и на упоминание юриста Максима Знака.

Напомним, на церемонии вручения дипломов Екатерина Винникова поблагодарила уволенных преподавателей и юристов, против которых возбуждены уголовные дела.

Своим однокурсникам Катя пожелала «знать закон, верить в закон»:

— И тогда, как сказал Гюго, «для меня не важно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право».

 
Теги: Минск
 
 
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Катю Винникову в суд не привозили, с ней связывались по скайпу. Девушка со вчерашнего дня на Окрестина.
 
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