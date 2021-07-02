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«Для меня она очень значимая». В Гродно наградили 240 сотрудников органов внутренних дел Беларуси

02.07.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка». Это те, кто в 2020 году приложил максимум усилий, чтобы в сложной ситуации защитить интересы своего народа и государства.

«Для меня она очень значимая». В Гродно наградили 240 сотрудников органов внутренних дел Беларуси

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В строю – 240 брестских и гродненских милиционеров, от участковых и сотрудников патрульно-постовых служб до бойцов ОМОНа. Все они разного возраста и с разным количеством звезд и лычек на погонах.

«Для меня она очень значимая». В Гродно наградили 240 сотрудников органов внутренних дел Беларуси

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Но в условиях гибридной войны и психологического давления, которое шло на нашу страну, они все проявили профессионализм, а порой и героизм, и сегодня в высшей степени достойны медали с именным наградным листом за подписью Президента.  

«Для меня она очень значимая». В Гродно наградили 240 сотрудников органов внутренних дел Беларуси

Такие награды вручаются для некоторых, может быть, и раз в жизни. В преддверии праздника Дня Независимости Республики Беларусь – я думаю, что этот день в истории для меня останется на всю жизнь. Я вырос в семье военного, и каждая награда у нас воспринимается по-своему, будем говорить так. Воевали два деда, прошли от начала войны до конца. И для меня эта награда очень значимая.

«Для меня она очень значимая». В Гродно наградили 240 сотрудников органов внутренних дел Беларуси

Гордимся тем, что в том году мы, не боясь, выходили на улицу, защищали свой белорусский народ, как мальчишки, так и девчонки. Награда, как всегда, будет стоять дома в самом лучшем месте, на самой высшей полочке у меня.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие сотрудники органов внутренних дел...
 
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