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«Я решил сразу обратиться к политическим лидерам». Украинский депутат о безвизовом въезде для вакцинации в Беларуси

02.07.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безвиз для иностранцев с целью вакцинации будет способствовать укреплению дружественных связей Беларуси и Украины. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Евгений Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, именно он обратился к нашему Президенту с просьбой помочь украинским гражданам с вакцинацией. Шевченко написал обращение Александру Лукашенко еще в начале мая. Кстати, с аналогичным обращением украинский депутат вышел на лидеров сразу нескольких государств. Например, Польши, Румынии, Словакии, Германии. Однако пока конкретных мер там принято не было.  

«Я решил сразу обратиться к политическим лидерам». Украинский депутат о безвизовом въезде для вакцинации в Беларуси

Евгений Шевченко, депутат Верховной рады Украины:
Я решил сразу обратиться к политическим лидерам, которые принимают такие решения. Александр Григорьевич опять проявил акт мудрости, великодушия и показал, что он лидер не просто Беларуси, а всего постсоветского пространства.

Важно то, что украинцы, которые сейчас там находятся на лечении, пребывают в гостях, работают некоторые украинцы у вас – вот они имели право доступа к вакцинации. Чтобы они не уезжали обратно в Украину для того, чтобы просто вакцинироваться и опять приехать в Беларусь работать. Они в первую очередь. Ну и те люди, которые живут в приграничных районах Беларуси, которым удобнее переехать границу с Беларусью и вакцинироваться вакциной той, которую они хотят, чем ехать куда-то там в областной центр далеко, где им такую вакцину могут предоставить.

«Я решил сразу обратиться к политическим лидерам». Украинский депутат о безвизовом въезде для вакцинации в Беларуси

1 июля Александр Лукашенко подписал указ о безвизе для граждан 73 стран, которые хотят вакцинироваться в Беларуси. Прививку можно будет сделать в срок до пяти дней. Вакцинировать иностранцев будут платно. Указ вступает в силу с 15 июля.

Запись в электронную очередь и ПЦР-тест. Что ещё нужно иностранцам, чтобы приехать в Беларусь вакцинироваться? Читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Безвиз для иностранцев с целью вакцинации будет способствовать укреплению дружественных связей Беларуси и Украины. Таким мнением поделился...
 
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