ГАИ Минска ищет очевидцев произошедшего на Игуменском тракте ДТП

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"9 июня 2021 года примерно в 14.30 водитель автомобиля "Фольксваген Шаран" двигался по Игуменскому тракту со стороны ул.Гашкевича в направлении ул.Янки Лучины. Вблизи дома №20 он совершил наезд на автомобиль "Фольксваген Пассат", который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажир "Фольксваген Шаран" получила телесные повреждения и была госпитализирована", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого ДТП либо людей, располагающих информацией, способствующей восстановлению объективной картины произошедшего, и сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-