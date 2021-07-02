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На Анжелику Агурбаш завели уголовные дела за разжигание розни и оскорбление президента

02.07.2021 18:05 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

На Анжелику Агурбаш завели уголовные дела, она объявлена  в розыск. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст 130 и ч.2 ст 368, объявив меня в розыск и потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1", - сказала она.

Санкция ч.3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. По ч.2 ст 368 (оскорбление президента Республики Беларусь) предусмотрено наказание в виде штрафа, или исправительных работа на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

 

 
 
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На Анжелику Агурбаш завели уголовные дела, она объявлена  в розыск. Об этом певица сообщила в своем Instagram. "Генеральная прокуратура Республики...
 
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