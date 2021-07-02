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Анжелика Агурбаш рассказала, что против нее возбудили дело о разжигании розни и оскорблении Лукашенко
02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По словам певицы, ее объявили в розыск.
— Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям: 130, часть 3 и 368? часть 2, объявив меня в розыск, потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1, — говорит Анжелика Агурбаш в видео, размещенном на ее странице
Часть 3 статьи 130 УК — это разжигание розни, часть 2 статьи 368 УК — оскорбление Александра Лукашенко.
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Анжелика Агурбаш рассказала, что против нее возбудили дело о разжигании розни и оскорблении Лукашенко
По словам певицы, ее объявили в розыск.
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