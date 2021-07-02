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Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира 

02.07.2021 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В матче третьего круга «Уимблдона» белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла верх над представительницей Колумбии Осорио Серрано (94) со счетом 6:0, 6:3.

Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира 
Фото: Eurosport

Встреча длилась 1 час 12 минут.

Соболенко занимает 4-е место в мировом рейтинге, Серрано — 94-е.

 
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В матче третьего круга «Уимблдона» белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла верх над представительницей Колумбии Осорио Серрано (94) со счетом 6:0, 6:3.
 
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