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Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира
Источник материала: Навiны
В матче третьего круга «Уимблдона» белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла верх над представительницей Колумбии Осорио Серрано (94) со счетом 6:0, 6:3.
Встреча длилась 1 час 12 минут.
Соболенко занимает 4-е место в мировом рейтинге, Серрано — 94-е.
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В матче третьего круга «Уимблдона» белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла верх над представительницей Колумбии Осорио Серрано (94) со счетом 6:0, 6:3.
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