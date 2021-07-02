Белстат в большую сторону пересчитал рост ВВП в первом квартале

Согласно второй оценке Национального статистического комитета, белорусский ВВП в первом квартале 2021 года вырос на 1,1% к первому кварталу 2020 года и составил 37 млрд 50,9 млн рублей.





Согласно первой оценке, ВВП увеличился на 0,9%

Белстат провел вторую оценку ВВП за первый квартал тремя методами (производственным, использования доходов и формирования ВВП по источникам доходов).

«Публикуемые данные основаны на официальной статистической информации (агрегированных и экстраполированных первичных статистических данных), административных данных Министерства финансов об исполнении бюджета, актуализированных данных платежного баланса Национального банка Республики Беларусь и других», — пояснили в статистическом ведомстве.

Предыдущая оценка ВВП производственным методом являлась предварительной, поскольку основывалась на оперативной информации статистических обследований, экспертных оценках и косвенных расчетах, отметили в Белстате.

Официальный прогноз властей на этот год предусматривает рост экономики не менее чем на 1,8%. Прогнозируется, что за первое полугодие ВВП увеличится на 1,5—1,8%. Такие цифры содержались в комментарии министра экономики Александра Червякова, размещенном на сайте Минэкономики 30 апреля. По мнению чиновника, рост ВВП — «результат работы экономики, а не низкой базы».

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил оценку роста белорусского ВВП на 0,5 процентного пункта, до 0,5% в 2021 году, на фоне введения экономических санкций в отношении властей Беларуси.

«Новые санкции и связанные с ними логистические сложности могут ухудшить и без того невысокие перспективы экономического роста Беларуси. По нашим прогнозам, рост экономики составит всего 0,5% в 2021 году, преимущественно вследствие крайне медленного восстановления внутреннего спроса. Мы также отмечаем риски ухудшения показателей экспорта во втором полугодии, когда начнут проявляться последствия введенных ограничений торговли с ЕС», — считают в рейтинговом агентстве S&P.

Экономисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозируют рост ВВП на 0,7%.

Беларусь в 2021 году будет единственной страной в регионе Европы и Центральной Азии с отрицательной динамикой валового внутреннего продукта, следует из июньского доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects).

Всемирный банк ожидает, как и ранее, что после прошлогоднего снижения ВВП на 0,9% рецессия в Беларуси в 2021 году будет углубляться до минус 2,2% к 2020-му. В последующие годы аналитики банка ожидают некоторого роста белорусской экономики: в 2022 году — на 1,9%, в 2023-м — на 1,2%.

Опрошенные БелаПАН независимые эксперты считают, что из-за секторальных санкций ВВП по итогам 2021 года может снизится на 5-10%.