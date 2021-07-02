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Акцент на премии. Как будут считать зарплаты бюджетников по новым правилам?

02.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как стимулировать сотрудника работать более эффективно? Традиционно для бюджетной сферы это премирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важный момент: до 1 июля 2021 года премировали работников в размере 5 % от сумм окладов, а неиспользованные деньги выделяли на стимулирующие, то есть помимо премий и компенсирующие выплаты. Фактически эти надбавки дублировали функцию премии.

С 1 июля изменились подходы по премированию работников бюджетных организаций. О нововведениях подробнее здесь.

В Министерстве труда и соцзащиты пояснили, что нововведения не только упростят, но и сохранят уровень оплаты труда. И здесь важно отметить, что увеличение премии произойдет исключительно в пределах выделенных бюджетных ассигнований, то есть произойдет перераспределение между ее элементами за счет корректировки размеров отдельных стимулирующих выплат.

Акцент на премии. Как будут считать зарплаты бюджетников по новым правилам?

Важно, что перераспределение средств между всеми выплатами не приведет к снижению уровня оплаты труда работников. Конкретный размер премии работника определяется согласно положению, утвержденному руководителем бюджетной организации.

Больше новостей экономики за 2 июля читайте здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Как стимулировать сотрудника работать более эффективно? Традиционно для бюджетной сферы это премирование, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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