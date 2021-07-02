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Новости экономики за 02.07.2021

02.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С какими разъяснениями выступило Министерство труда и соцзащиты относительно зарплат бюджетникам, какой объем нефти Россия поставила в Беларусь с начала года и какая продукция «Беллесбумпрома» пользуется спросом в российских регионах?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.

РОССИЯ ПОСТАВИЛА В БЕЛАРУСЬ БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ ТОНН НЕФТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Россия поставила в Беларусь более 6 миллионов тонн нефти за первое полугодие. В сравнении с 2020 годом поставки увеличились на 34 %. Всего Беларусь и Россия договорились о поставках в 2021 году 18 миллионов тонн нефти, что полностью удовлетворяет потребностям нашей страны. Российская нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов.

Новости экономики за 02.07.2021

Страны планируют к началу 2022 года создать единые рынки углеводородного сырья, в частности нефти и газа, а также нефтепродуктов, электрической энергии и транспорта. Россия и Беларусь завершают работу над 28 интеграционными картами. В ближайшее время в планах провести унификацию налогового и таможенного законодательств, то есть создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной для двух государств.

Акцент на премии. Как будут считать зарплаты бюджетников по новым правилам?

ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» ОТГРУЗИЛИ В РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ПРОДУКЦИИ НА 100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ

Предприятия «Беллесбумпрома» отгрузили в российские регионы продукции на 100 миллионов долларов за пять месяцев с начала года. Это третья часть от общего объема поставок за рубеж.

Новости экономики за 02.07.2021

В товарной структуре экспорта в Россию наибольшую долю занимает мебель (более 30 %), затем идут древесные плиты, бумага и картон, а также целлюлоза. В 64 российских региона поставляют фанеру, двери, окна, обои, спички, пиломатериалы, продукты лесохимии и другие товары деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства. Наибольшие объемы продукции реализуются в Московскую область (на 12 миллионов долларов), Республику Карелия (10 миллионов), непосредственно в Москву, а также в Калужскую область и Краснодарский край.

Новости экономики за 02.07.2021

ЭКСПОРТ БЕЛКООПСОЮЗА В 2020 ГОДУ ДОСТИГ 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Организации Белкоопсоюза в 2020 году экспортировали продукции на 50 миллионов долларов. География поставок насчитывает более 20 зарубежных стран и 33 российских региона. Объединение активно работает с рынком Китая. В 2020-м в эту страну было отгружено продукции почти на 3 миллиона долларов.

Новости экономики за 02.07.2021

Предприятия концерна за 2020-й год произвели 57 тысяч тонн хлеба, почти 2,5 тысячи тонн кондитерских изделий, 32 тысячи тонн мяса, 3 миллиона банок консервов и 500 тонн рыбной продукции.

 
 
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Новости Беларуси. С какими разъяснениями выступило Министерство труда и соцзащиты относительно зарплат бюджетникам, какой объем нефти Россия поставила в...
 
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