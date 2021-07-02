ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?

02.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Войска США и НАТО покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?

Баграм считался основным местом, откуда на протяжении 20 лет осуществлялись спецоперации против талибов и других исламистских группировок. Вывод войск оттуда по сути знаменует завершение миссии США. 3 июля авиабазу официально передадут правительству Афганистана.

Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?

Напомним, военная операция в стране длилась 20 лет и стала ответом на теракты, совершенные в США 11 сентября. Вывод американских войск и их союзников по НАТО начался весной 2021 года и, как ожидается, завершится в начале осени.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Афганистана. Войска США и НАТО покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Баграм считался основным местом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
З прычыны патоку мігрантаў з Беларусі ў Літве прапануюць увесьці рэжым экстрэмальнай сытуацыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by