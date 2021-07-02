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Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Войска США и НАТО покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Баграм считался основным местом, откуда на протяжении 20 лет осуществлялись спецоперации против талибов и других исламистских группировок. Вывод войск оттуда по сути знаменует завершение миссии США. 3 июля авиабазу официально передадут правительству Афганистана.
Напомним, военная операция в стране длилась 20 лет и стала ответом на теракты, совершенные в США 11 сентября. Вывод американских войск и их союзников по НАТО начался весной 2021 года и, как ожидается, завершится в начале осени.
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Новости Афганистана. Войска США и НАТО покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Баграм считался основным местом,...
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