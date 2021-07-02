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Выпускницу юрфака БГУ осудили на 15 суток за выступление на церемонии вручения дипломов
Источник материала: UDF
Екатерина Винникова во время выступления на церемонии вручения дипломов / @law_verum
Суд Ленинского района Минска вынес решение — 15 суток, сообщает телеграм-канал
Екатерине Винниковой вменяли ст. 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (якобы она была против уголовного преследования Максима Знака в своей речи на вручении дипломов).
Как отмечает источник, милиция не предоставила никаких доказательств вины Кати. Девушка добровольно пришла в РУВД, где с ней беседовали семь часов, а после задержали.
На суде Катя вину не признала.
Цитируем диалог из зала судебного заседания:
На вопрос судьи «Какой смысл вы вкладывали в свою речь?» Екатерина ответила: «Благодарность всем, кто повлиял на мое становление как человека и юриста».
— Не с целью публичного выражения политических интересов и несогласия с задержанием Знака?
— Нет, не с целью.
Вопрос судьи:
— Все ли преподаватели из списка преподавали у студентки лично?
— Либо преподавали, либо под их руководством писались научные работы.
Свидетели утверждают, что речь Кати была исключительно благодарственной. Также ее речь была предусмотрена регламентом, а сама Катя была выбрана в качестве спикера, поскольку является хорошей студенткой и на счету у администрации факультета.
В рапорте сотрудников милиции был сделан упор на поясе вокруг платья и на упоминание юриста Максима Знака.
Напомним, на церемонии вручения дипломов Екатерина Винникова поблагодарила уволенных преподавателей и юристов, против которых возбуждены уголовные дела.
Своим однокурсникам Катя пожелала «знать закон, верить в закон»:
— И тогда, как сказал Гюго, «для меня не важно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право».
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Екатерине вменяли ст. 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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