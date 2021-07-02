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Россия предупредила об испытаниях «супер-оружия» в Баренцевом море

02.07.2021 18:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россия предупредила об испытаниях «супер-оружия» в Баренцевом море
Иллюстративное фото
Российские военные начали учения по испытанию систем и вооружений на подводных лодках в районах Баренцева и Норвежского морей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

 В учениях, которые продлятся несколько дней и пройдут на предельных для подлодок глубинах свыше 500 метров, принимают участие экипажи нескольких кораблей, в том числе четвертого поколения.

К ним относятся атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», которые планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон» - одним из шести видов «супер-оружия», анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году.

Имеющий, по открытым данным, дальность в 500 км и скорость в 5-6 махов, «Циркон» разрабатывается корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» и в настоящий момент находится на стадии испытаний. По оценкам американского Nuclear Threat Intiative (NTI), появление этих ракет в войсках возможно в 2025-2030 гг.

Поисково-спасательное обеспечение испытаний осуществляют силы аварийно-спасательного отряда Северного флота.

Напомним, два года назад испытания вооружений в Баренцевом море обернулись трагедией.

В июле 2019 года погибли подводники на глубоководном аппарате Минобороны, который эксперты связывали с секретным проектом ЛС-12 «Лошарик», способным погружаться, по разным данным, на 1-6 тысячи метров.

Спустя месяц, в августе 2019 года, взрыв прогремел на ракетном полигоне ВМФ под Архангельском, в результате чего пять человек погибли и произошел кратковременный скачок радиации.

Научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Вячеслав Соловьев позднее рассказал, что взрыв произошел на ядерном мини-реакторе, который испытывали в интересах военных. В день инцидента в Северодвинске был зафиксирован скачок гамма-излучения в 4-16 раз. Радиоактивное облако достигло Норвегии, где национальное агентство по радиации и ядерной безопасности Норвегии (DSA) обнаружило радиоактивый йод в пробах на севере страны.
 
 
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Два года назад испытания вооружений в Баренцевом море обернулись трагедией.
 
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