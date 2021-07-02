Источник материала: UDF



Фото: Pixabay

Люди с положительным ПЛР-тестом на ковид имеют право на получение сертификата не ранее 11 суток после этого теста.

Белорусы смогут получить ковид-сертификат только на территории ЕС.

Другой вопрос — вакцины, в случае с которыми будет действовать ковид-сертификат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ковид-сертификаты в ЕС: вот что следует знать путешественникам Ожидается, что даржатель ковид-сертификата будет свободен от любых ограничений передвижения.

Сертификат может быть выдан в трех видах соответственно конкретной ситуации-например, человек был вакцинирован против ковида, получил негативный результат теста или выздоровел после болезни. Документ будет выдаваться бесплатно, а информация в нем будет дублироваться на двух языках — на английском и на национальном языке страны, выдавшей документ.Ожидается, что даржатель ковид-сертификата будет свободен от любых ограничений передвижения, связанных с пандемией. Исключение — необходимость ограничений в целях защиты общественного здоровья, пишет официальный ресурс Еврокомиссии.Срок действия сертификатов составляет 180 дней.Для этого путешественникам из нашей страны потребуется подтверждение вакцинации или теста, выданное дома. Каждая страна ЕС сама решает, какое подтверждение она будет признавать и будет ли выдавать сертификат.Обязательно будут признаны все зарегистрированные в ЕС вакцины, теперь их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.Также в ЕС могут признавать вакцины, рекомендованные ВОЗ для использования в условиях чрезвычайной ситуации. Это индийский аналог вакцины от AstraZeneca Covishield, а также китайские Sinopharm и Sinovac — первый из этих препаратов как раз применяется в нашей стране.Что касается «Спутника V», он пока не имеет соответствующего признания от ВОЗ и ЕС. Но в тех странах ЕС, где применяется российская вакцина, все-таки можно получить на нее сертификат. Правда, каждая из стран ЕС сама решает, признавать ли его.