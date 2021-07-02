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Ковид-сертификаты в ЕС: вот что следует знать путешественникам

02.07.2021 18:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ковид-сертификаты в ЕС: вот что следует знать путешественникам
Фото: Pixabay
С 1 июля в Евросоюзе начала действовать система цифровых ковид-сертификатов. Цель нововведения — облегчить во время пандемии передвижение по шенгенской зоне, при этом наличие сертификата не является обязательным условием для путешествий по ЕС.

Сертификат может быть выдан в трех видах соответственно конкретной ситуации-например, человек был вакцинирован против ковида, получил негативный результат теста или выздоровел после болезни. Документ будет выдаваться бесплатно, а информация в нем будет дублироваться на двух языках — на английском и на национальном языке страны, выдавшей документ.

Ожидается, что даржатель ковид-сертификата будет свободен от любых ограничений передвижения, связанных с пандемией. Исключение — необходимость ограничений в целях защиты общественного здоровья, пишет официальный ресурс Еврокомиссии.

Срок действия сертификатов составляет 180 дней.

Люди с положительным ПЛР-тестом на ковид имеют право на получение сертификата не ранее 11 суток после этого теста.


Белорусы смогут получить ковид-сертификат только на территории ЕС.


Для этого путешественникам из нашей страны потребуется подтверждение вакцинации или теста, выданное дома. Каждая страна ЕС сама решает, какое подтверждение она будет признавать и будет ли выдавать сертификат.

Другой вопрос — вакцины, в случае с которыми будет действовать ковид-сертификат.


Обязательно будут признаны все зарегистрированные в ЕС вакцины, теперь их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Также в ЕС могут признавать вакцины, рекомендованные ВОЗ для использования в условиях чрезвычайной ситуации. Это индийский аналог вакцины от AstraZeneca Covishield, а также китайские Sinopharm и Sinovac — первый из этих препаратов как раз применяется в нашей стране.

Что касается «Спутника V», он пока не имеет соответствующего признания от ВОЗ и ЕС. Но в тех странах ЕС, где применяется российская вакцина, все-таки можно получить на нее сертификат. Правда, каждая из стран ЕС сама решает, признавать ли его.
 
 
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Ожидается, что даржатель ковид-сертификата будет свободен от любых ограничений передвижения.
 
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