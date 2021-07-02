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Ковид-сертификаты в ЕС: вот что следует знать путешественникам
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
Сертификат может быть выдан в трех видах соответственно конкретной ситуации-например, человек был вакцинирован против ковида, получил негативный результат теста или выздоровел после болезни. Документ будет выдаваться бесплатно, а информация в нем будет дублироваться на двух языках — на английском и на национальном языке страны, выдавшей документ.
Ожидается, что даржатель ковид-сертификата будет свободен от любых ограничений передвижения, связанных с пандемией. Исключение — необходимость ограничений в целях защиты общественного здоровья, пишет официальный ресурс Еврокомиссии.
Срок действия сертификатов составляет 180 дней.
Люди с положительным ПЛР-тестом на ковид имеют право на получение сертификата не ранее 11 суток после этого теста.
Белорусы смогут получить ковид-сертификат только на территории ЕС.
Для этого путешественникам из нашей страны потребуется подтверждение вакцинации или теста, выданное дома. Каждая страна ЕС сама решает, какое подтверждение она будет признавать и будет ли выдавать сертификат.
Другой вопрос — вакцины, в случае с которыми будет действовать ковид-сертификат.
Обязательно будут признаны все зарегистрированные в ЕС вакцины, теперь их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Также в ЕС могут признавать вакцины, рекомендованные ВОЗ для использования в условиях чрезвычайной ситуации. Это индийский аналог вакцины от AstraZeneca Covishield, а также китайские Sinopharm и Sinovac — первый из этих препаратов как раз применяется в нашей стране.
Что касается «Спутника V», он пока не имеет соответствующего признания от ВОЗ и ЕС. Но в тех странах ЕС, где применяется российская вакцина, все-таки можно получить на нее сертификат. Правда, каждая из стран ЕС сама решает, признавать ли его.
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Ожидается, что даржатель ковид-сертификата будет свободен от любых ограничений передвижения.
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