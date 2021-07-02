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Лебедок – об отказе от парада: «Проблематично сымитировать картинку и показать, что там 100 тысяч человек пришли»

02.07.2021 18:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лебедок – об отказе от парада: «Проблематично сымитировать картинку и показать, что там 100 тысяч человек пришли»
Парад 9.05.2020, фото: Наша Ніва
Власти в этом году решили не проводить парад на День независимости. Военный эксперт Егор Лебедок считает, что отказ от традиционного мероприятия может быть обусловлен несколькими факторами.

– Первый фактор – предстоящие через два месяца учения «Запад-2021», – рассказывает «Филину» Егор Лебедок. – Подготовка к параду отвлекла бы от боевой подготовки, учения все-таки серьезные. Плюс, эта же подготовка к параду еще бы напрягла военных, которых, в случае чего, хотят задействовать и для противодействия беспорядкам, если они вдруг снова возникнут.

Вторая причина – средства. Парад и репетиции – это трата дизтоплива, запчастей. А финансы сейчас «поджимают». Хоть на оборону у нас в прошлом году выделили на 10% больше, чем планировали: военных никогда не обижают. Тем не менее ресурсы все же ограничены.


Собеседник считает, что символизм 3 июля наверняка бы сыграл властям на руку.

– Но тут возникает вопрос по количеству желающих принять участие в параде. Я уже не говорю про студенческие пирамиды, демонстрацию тракторов, продукции «Керамина» и так далее. Возможно, просто проблематично отобрать людей, как на гражданскую часть мероприятия, так и на трибуны: постоять вокруг, сымитировать картинку и показать, что там 100 тысяч человек пришли, а то и больше.

Лебедок – об отказе от парада: «Проблематично сымитировать картинку и показать, что там 100 тысяч человек пришли»

Эксперт допускает, что на ситуацию могло повлиять нежелание властей повышать уровень недовольства среди минчан:

– Это возможный фактор, как одно из дополнений к тому, что я назвал выше. Сейчас идет работа на снижение всех возможных причин для возникновения негатива у людей.

Еще мотив – жара, которую не любит Лукашенко. Хотя ему обычно хорошую трибуну с обдувом делают, но тем не менее возраст сказывается.

Не думаю, что к отказу от парада привела одна уникальная причина. Это решение властей обусловлено совокупностью всех факторов.

Эксперт считает, что 3 июля легло бы в концепцию риторики государства, но в принципе бы повторило то, что уже было 22 июня:

– Фактически, все то, что могло быть на День независимости, случилось 22 июня. Имею в виду речь Лукашенко, прежде всего. Мол, против нас объединенный Запад ведет войну и так далее. Непонятно только: то ли мы победили военный мятеж, цветные революции и гибридные войны, то ли они еще идут.
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Эксперт допускает, что на ситуацию могло повлиять нежелание властей повышать уровень недовольства.
 
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