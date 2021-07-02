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Анжелику Агурбаш объвили в розыск за оскорбление Лукашенко
Источник материала: UDF
Анжелика Агурбаш
Об этом певица сообщила в видео, которое размещено на ее странице в Instagram.
По словам Анжелики Агурбаш, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК (Разжигание вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы, и ч. 2 ст. 368 УК (Оскорбление президента) — до трех лет.
Певица добавила, что ее объявили в розыск. Отметим, что в базе МВД России информация о розыске Анжелики Агурбаш отсутствует,
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Отметим, что в базе МВД России информация о розыске Анжелики Агурбаш отсутствует.
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