Источник материала: UDF



Анжелика Агурбаш

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анжелику Агурбаш объвили в розыск за оскорбление Лукашенко Отметим, что в базе МВД России информация о розыске Анжелики Агурбаш отсутствует.

Об этом певица сообщила в видео, которое размещено на ее странице в Instagram.По словам, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК (Разжигание вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы, и ч. 2 ст. 368 УК (Оскорбление президента) — до трех лет.Певица добавила, что ее объявили в розыск. Отметим, что в базе МВД России информация о розыске Анжелики Агурбаш отсутствует,TUT.BY.