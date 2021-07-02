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Анжелику Агурбаш объвили в розыск за оскорбление Лукашенко

02.07.2021 18:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Анжелику Агурбаш объвили в розыск за оскорбление Лукашенко
Анжелика Агурбаш
Уголовное дело за разжигание розни и оскорбление Александра Лукашенко возбудили в отношении артистки Анжелики Агурбаш.

Об этом певица сообщила в видео, которое размещено на ее странице в Instagram.

По словам Анжелики Агурбаш, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК (Разжигание вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы, и ч. 2 ст. 368 УК (Оскорбление президента) — до трех лет.

Певица добавила, что ее объявили в розыск. Отметим, что в базе МВД России информация о розыске Анжелики Агурбаш отсутствует, отмечает TUT.BY.
 
 
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Отметим, что в базе МВД России информация о розыске Анжелики Агурбаш отсутствует.
 
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