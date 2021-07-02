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«Эти цифры говорят сами за себя». Директор «Славянского базара» рассказал, как фестиваль развился за 30 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Самые знаменитые люди и артисты побывали за это время на сцене Летнего амфитеатра. Это, безусловно, звезды мировой величины. И Мишель Легран, и Патрисия Каас. И артисты близлежащих стран. Конечно, Российской Федерации, Украины. Потому что именно наши три страны когда-то и придумали «Славянский базар» в далеком 1992 году. Мы гордимся каждым человеком, который приезжает. И, конечно, у фестиваля есть свои друзья. Например, мы очень ждем Тамару Михайловну Гвердцители и тех артистов, которые нам пришлют видеопоздравление, потому что у нас есть свои звезды и своя аллея звезд. И каждый артист, который появляется на ней, это, безусловно, не просто звезда, а целая история «Славянского базара».
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«Эти цифры говорят сами за себя». Директор «Славянского базара» рассказал, как фестиваль развился за 30 лет
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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