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«Эти цифры говорят сами за себя». Директор «Славянского базара» рассказал, как фестиваль развился за 30 лет

02.07.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Эти цифры говорят сами за себя». Директор «Славянского базара» рассказал, как фестиваль развился за 30 лет

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Самый главный наш фестиваль музыки – это «Славянский базар», который состоится совсем скоро в Витебске. Сколько исполнителей, гостей побывало там за эти годы? Кто из знаменитостей самого высокого уровня? А кто постоянный гость? Эти вопросы мы задали директору фестиваля Глебу Лапицкому.

«Эти цифры говорят сами за себя». Директор «Славянского базара» рассказал, как фестиваль развился за 30 лет

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
За 30 лет участники более чем из 80 стран приняли участие в «Славянском базаре». Это люди со всех континентов нашего земного шара. Миллионная аудитория телезрителей, сотни тысяч наших гостей, артистов. Необходимо сказать, что в один год мы аккредитовываем порядка 5 000 участников нашего фестиваля. А что касается новых технологий, просмотров в Сети, то в прошлом году мы только нашими официальными трансляциями набрали 7,5 миллиона просмотров. Наверное, эти цифры говорят сами за себя.

Самые знаменитые люди и артисты побывали за это время на сцене Летнего амфитеатра. Это, безусловно, звезды мировой величины. И Мишель Легран, и Патрисия Каас. И артисты близлежащих стран. Конечно, Российской Федерации, Украины. Потому что именно наши три страны когда-то и придумали «Славянский базар» в далеком 1992 году. Мы гордимся каждым человеком, который приезжает. И, конечно, у фестиваля есть свои друзья. Например, мы очень ждем Тамару Михайловну Гвердцители и тех артистов, которые нам пришлют видеопоздравление, потому что у нас есть свои звезды и своя аллея звезд. И каждый артист, который появляется на ней, это, безусловно, не просто звезда, а целая история «Славянского базара».

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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