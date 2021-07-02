|
В РФ объяснили использование разных терминов к народам Украины и Беларуси
Источник материала: Партизан
Между терминами "единый" и "братский" народы, которые использует Путин в отношении украинцев и белоруссов, разницы нет.
Путин использует синоними в отношении народов Украины и Беларуси, говорит Песков
После заочной дискуссии президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина о братских народах в Кремле решили уточнить суть термина и его отличие от "единого народа",
Журналист обратил внимание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Путин в отношении украинцев и русских использует термин "один народ", а в отношении белорусов и русских - "братские народы".
"Это синонимы", - ответил Песков.
"Мы с вами один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно один", - уточнил он.
"Можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать на Украине, но народ все равно един", - добавил представитель Кремля.
Напомним, на днях Путин в очередной раз заявил, что "мы один народ", говоря о россиянах и украинцах.
В ответ Зеленский предположил, что если бы россияне и украинцы были одним народом, то в РФ "развевался бы желто-голубой флаг".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между терминами "единый" и "братский" народы, которые использует Путин в отношении украинцев и белоруссов, разницы нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)