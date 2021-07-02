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Вудкрофт: «Иметь возможность тренировать национальную команду — большой повод для гордости»

02.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренеру "Динамо" предстоит одновременно провести два тренировочных лагеря.


Крэйг Вудкрофт. Фото: Динамо

Наставник минского "Динамо" и сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт рассказал о назначении рулевым национальной команды и о совмещении ролей.

— Оно было как гром среди ясного неба, совершенно неожиданным. Конечно, я следил за командой на чемпионате мира. Но когда мне позвонили, я был ошеломлен предложением. Мне не потребовалось много времени после переговоров с федерацией, чтобы дать ответ. Нужно было немного осознать случившееся, к тому же я задал интересующие меня вопросы, но понимал, что в первую очередь — это большая честь, пишет Спортарена.

Мои взаимоотношения с белорусским хоккеем начались в 2006-м, уже идет 16-й год, и этот круг наконец-то замыкается. Иметь возможность тренировать национальную команду — большой повод для гордости. Это нелегко, я отношусь к такой работе очень серьезно. Знаю, за что мы боремся — это путевка на Олимпиаду. И уже знаю, какое весомое значение имеют олимпийская мечта и опыт выступления на Играх. Поэтому хотел бы поделиться этим с командой и помочь белорусским хоккеистам исполнить их собственную мечту.

С нетерпением жду возможности сыграть большую роль в этом и добиться успеха, потому что я верю, что мы способны на это.

— Как собираетесь совмещать подготовку к олимпийской квалификации с тренинг-кэмпом Динамо? Есть у вас план, чтобы одно другому не мешало?

— Конечно, ситуация, в которой необходимо проводить два кэмпа в одно время, будет нелегкой. Но я считаю, что мы способны максимально выложиться, чтобы достичь необходимого результата и там, и там. Да, накладки есть. Поэтому нам нужно добиться того, чтобы выполнять все с максимальной эффективностью. Наш тренерский штаб в последние недели постоянно предлагает идеи, и сейчас мы на финальной стадии утверждения плана подготовки.

Нельзя сказать, что один план не будет мешать другому, они точно будут это делать. Но наша работа — минимизировать накладки для обоих кэмпов. Перед нами стоит много вызовов, разные группы игроков, которых нужно изучить и быть готовыми работать с ними. Но наш штаб очень гибок и горит желанием приступить к делу. Работы будет очень много.

Мы готовы к этому вызову. Нам придется проводить очень много времени на катке в ближайшие семь недель во время подготовки к олимпийской квалификации. Но это то, ради чего мы здесь, и взволнованы перед началом работы.

С 26 по 29 августа сборной предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир пройдет в Братиславе.
 
 
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Тренеру "Динамо" предстоит одновременно провести два тренировочных лагеря.
 
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