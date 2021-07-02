Вудкрофт: «Иметь возможность тренировать национальную команду — большой повод для гордости»





Крэйг Вудкрофт. Фото: Динамо





Наставник минского "Динамо" и сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт рассказал о назначении рулевым национальной команды и о совмещении ролей.





пишет Спортарена. — Оно было как гром среди ясного неба, совершенно неожиданным. Конечно, я следил за командой на чемпионате мира. Но когда мне позвонили, я был ошеломлен предложением. Мне не потребовалось много времени после переговоров с федерацией, чтобы дать ответ. Нужно было немного осознать случившееся, к тому же я задал интересующие меня вопросы, но понимал, что в первую очередь — это большая честь,Спортарена.





Мои взаимоотношения с белорусским хоккеем начались в 2006-м, уже идет 16-й год, и этот круг наконец-то замыкается. Иметь возможность тренировать национальную команду — большой повод для гордости. Это нелегко, я отношусь к такой работе очень серьезно. Знаю, за что мы боремся — это путевка на Олимпиаду. И уже знаю, какое весомое значение имеют олимпийская мечта и опыт выступления на Играх. Поэтому хотел бы поделиться этим с командой и помочь белорусским хоккеистам исполнить их собственную мечту.





С нетерпением жду возможности сыграть большую роль в этом и добиться успеха, потому что я верю, что мы способны на это.





— Как собираетесь совмещать подготовку к олимпийской квалификации с тренинг-кэмпом Динамо? Есть у вас план, чтобы одно другому не мешало?





— Конечно, ситуация, в которой необходимо проводить два кэмпа в одно время, будет нелегкой. Но я считаю, что мы способны максимально выложиться, чтобы достичь необходимого результата и там, и там. Да, накладки есть. Поэтому нам нужно добиться того, чтобы выполнять все с максимальной эффективностью. Наш тренерский штаб в последние недели постоянно предлагает идеи, и сейчас мы на финальной стадии утверждения плана подготовки.





Нельзя сказать, что один план не будет мешать другому, они точно будут это делать. Но наша работа — минимизировать накладки для обоих кэмпов. Перед нами стоит много вызовов, разные группы игроков, которых нужно изучить и быть готовыми работать с ними. Но наш штаб очень гибок и горит желанием приступить к делу. Работы будет очень много.





Мы готовы к этому вызову. Нам придется проводить очень много времени на катке в ближайшие семь недель во время подготовки к олимпийской квалификации. Но это то, ради чего мы здесь, и взволнованы перед началом работы.





С 26 по 29 августа сборной предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир пройдет в Братиславе.