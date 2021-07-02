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В Беларуси утвердили цветовые коды погодных условий. Что они значат?

02.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Систему приняли только сейчас, однако в республике ей пользуются уже долгие годы.


Фото: blizko.by

Цветовое обозначение степени опасности прогнозируемых явлений определяется государственной гидрометеорологической службой. Период действия цветового обозначения определяется длительностью погодных явлений, визуализируется в графическом виде с выделением соответствующим цветом территории страны, на которую распространяется это явление, сказано в постановлении

Согласно нему, пишет blizko.by, зеленый цвет означает, что состояние погоды неопасно. Опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не прогнозируется. Желтый — состояние погоды потенциально опасно. Неблагоприятные гидрометеорологические явления обычны для территории, но временами могут представлять опасность для отдельных отраслей экономики. Оранжевый говорит о том, что состояние погоды представляет реальную опасность. Ожидаются интенсивные неблагоприятные, местами опасные гидрометеорологические явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам. Красный – состояние погоды очень опасно. На большей части территории страны ожидаются опасные гидрометеорологические явления или их комплекс, возможны серьезный материальный ущерб и множество человеческих жертв.
 
 
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Систему приняли только сейчас, однако в республике ей пользуются уже долгие годы.
 
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