В Беларуси утвердили цветовые коды погодных условий. Что они значат?

Согласно нему,blizko.by, зеленый цвет означает, что состояние погоды неопасно. Опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не прогнозируется. Желтый — состояние погоды потенциально опасно. Неблагоприятные гидрометеорологические явления обычны для территории, но временами могут представлять опасность для отдельных отраслей экономики. Оранжевый говорит о том, что состояние погоды представляет реальную опасность. Ожидаются интенсивные неблагоприятные, местами опасные гидрометеорологические явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам. Красный – состояние погоды очень опасно. На большей части территории страны ожидаются опасные гидрометеорологические явления или их комплекс, возможны серьезный материальный ущерб и множество человеческих жертв.