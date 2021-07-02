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Москва превратила Лукашенко в «коллективное пугало», «натравив» его на Германию - политолог

02.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявление Александра Лукашенко о том, что Минск готовится предъявить претензии немецкому канцлеру Ангеле Меркель, стало очередным подтверждением тому, что им на международной сцене умело управляет Москва.

Москва превратила Лукашенко в «коллективное пугало», «натравив» его на Германию - политолог


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог Денис Тихоненко.

«Лукашенко давно перешёл все “красные линии” - ещё в августе прошлого года. Но если раньше он ещё хотя бы пытался проводить сколь-нибудь самостоятельную внешнюю политику, то сегодня, переругавшись со всем миром, он превратился, вторя его риторике «коллективного запада», в коллективное пугало, которое все активнее начинает использовать в своих целях Москва. Вот и сегодня это “громкое” заявление в отношении немецкого канцлера - ещё одно тому подтверждение», - отметил Тихоненко.

При этом политолог привел аналогию с кукольным спектаклем, «где за ширмой находится президент России Владимир Путин, который умело в своих целях управляет на международной сцене “коллективным пугалом” Лукашенко».

«Вся эта история началась не так давно. Вспомните, как Москва активно подключилась к “разоблачению” заговора против Лукашенко, которое сам бывший президент Беларуси приперчил участием ФБР, ЦРУ и даже самого президента США», - добавил он.

Сегодня же внимание Лукашенко направили на Германию, обратил внимание Тихоненко.

«Но с каждым разом эти истории только ярко показывают всю безысходность этого погорелого театра, которая ведёт лишь к самоуничтожению белорусского авторитарного режима. Кремль лишь использует Лукашенко в своих интересах и неминуемо выбросит, выпотрошив до последнего», - констатировал он.

Сегодня Александр Лукашенко заявил о том, что спецслужбы Беларуси провели масштабную антитеррористическую операцию, и Минск по этому поводу готовится предъявить претензии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
 
Теги: Минск
 
 
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Заявление Александра Лукашенко о том, что Минск готовится предъявить претензии немецкому канцлеру Ангеле Меркель, стало очередным подтверждением тому, что им на...
 
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