Москва превратила Лукашенко в «коллективное пугало», «натравив» его на Германию - политолог









озвучил политолог Денис Тихоненко. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»политолог





«Лукашенко давно перешёл все “красные линии” - ещё в августе прошлого года. Но если раньше он ещё хотя бы пытался проводить сколь-нибудь самостоятельную внешнюю политику, то сегодня, переругавшись со всем миром, он превратился, вторя его риторике «коллективного запада», в коллективное пугало, которое все активнее начинает использовать в своих целях Москва. Вот и сегодня это “громкое” заявление в отношении немецкого канцлера - ещё одно тому подтверждение», - отметил Тихоненко.





При этом политолог привел аналогию с кукольным спектаклем, «где за ширмой находится президент России Владимир Путин, который умело в своих целях управляет на международной сцене “коллективным пугалом” Лукашенко».





«Вся эта история началась не так давно. Вспомните, как Москва активно подключилась к “разоблачению” заговора против Лукашенко, которое сам бывший президент Беларуси приперчил участием ФБР, ЦРУ и даже самого президента США», - добавил он.





Сегодня же внимание Лукашенко направили на Германию, обратил внимание Тихоненко.





«Но с каждым разом эти истории только ярко показывают всю безысходность этого погорелого театра, которая ведёт лишь к самоуничтожению белорусского авторитарного режима. Кремль лишь использует Лукашенко в своих интересах и неминуемо выбросит, выпотрошив до последнего», - констатировал он.





Сегодня Александр Лукашенко заявил о том, что спецслужбы Беларуси провели масштабную антитеррористическую операцию, и Минск по этому поводу готовится предъявить претензии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.