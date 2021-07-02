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«Платный холодильник»­. В Минске появляются микромаркеты, вы не угадаете, что это

02.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такие автономные торговые точки устанавливают в подъездах многоквартирных домов.



Эти образцы Blizko.by нашел в жилищном комплексе «Московский квартал»‎ на Петровщине. Расплатиться наличными, вбросить монетку или приложить карту тут не получится. Оплата идет через приложение и банковскую карту, которую к нему нужно привязать, авторизовавшись.


 

Как объяснили консьержи, микромаркеты в башнях стали появляться всего пару недель назад. А в одной из них их установили буквально на днях.
 
Председатель товарищества собственников одной из башен нам рассказал, что аппараты в парадной появились для удобства и в интересах жильцов. Мы поинтересовались у жильцов уже другой башни, где микромаркеты установили раньше, как они относятся к этой инициативе. 
 
Они говорят, что тем, кто решился попробовать там что-то купить, в целом понравилось. И правда, в некоторых местах заметно, что товара было больше.
 


Ассортимент немалый: молочные, мясные и рыбные продукты, полуфабрикаты и сладости. Есть сметана, мороженое, пельмени, масло, сырки, молоко, ветчина, копченая рыба. И даже ребрышки с шашлыками.
 



У приложения более десяти тысяч скачиваний и неплохие отзывы пользователей. В Беларуси его развивает российский стартап в сфере электронных платежей. 
 
У нас это направление продвигает группа компаний, занимающаяся ритейлом и производством продуктов питания. Сейчас она ввела вендинговый формат торговли в подъездах. 
 
Пока в Минске микромаркеты есть на Петровщине и Веснянке.
 

 
Фото: Blizko.by
 
Теги: Минск
 
 
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Такие автономные торговые точки устанавливают в подъездах многоквартирных домов.
 
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