ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники сообщают о волне задержаний на Брестчине

02.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пока непонятно, это превентивные задержания перед Днем независимости или что-то другое.


Брест

Сегодня в Бресте задержаны минимум два человека. Из дома забрали Тамару Кондратюк. Брестчане также видели, как в ИВС заводят женщину, она представилась Ольгой Малайчик. Двое сотрудников вели ее в изолятор, в руках у женщины был системный блок компьютера. Позже женщину отпустили в связи с наличием несовершеннолетних детей.

Все задержанные в Бресте являются активистами.

Также правозащитникам "Весны" сообщили о задержании в Бресте Василия Речкина и Диану Калишук.

Пружаны

Утром в Пружанах были задержаны минимум трое: Юрий Попко, Баран Анна и Девентейчик Анатолий. Имя Анатолия недавно громко прозвучало в стране: была выложена аудиозапись, на которой директор лесхоза (где работал мужчина) говорил о каком-то приказе об увольнении, прокуратуре и несогласии с государством. Анатолия уволили по статье, но он пытался это оспорить в суде (пока безуспешно). Сегодня же Анатолий собирался подавать жалобу на решение суда первой инстанции, и когда ехал на машине рядом с судом - был остановлен сотрудниками ГАИ. Далее, как сообщили знакомые Анатолия, подъехала другая милицейская машина, из которой выбежали 4 сотрудников в масках. На помощь к Анатолию приехала Баран Анна, и их двоих забрали в РОВД.

Юрия Попко, как сообщили "Весне", задержали около 8 утра, когда он выходил из дома с ребенком. Он успел отвести ребенка домой, и его забрали в РОВД.

Кобрин

Задержания прошли и в Кобрине. "Белсат" сообщает, что количество задержанных в Жабинке увеличилось до шести человек. Это: Кулик Сергей, Гурин Геннадий, Светлана и Вадим Аксютики, Козлов Александр и Дирман Наталья. Сергей Кулик - отец троих детей, в 7 утра дома у них провели обыск.

Возможно это привентивные задержания перед завтрашним Днем независимости.

В Кобрине милиция даже решила осмотреть дом по делу о пикете, который еще не прошел. Телеграм-канал @bnkbel опубликовал необычный документ. Согласно ему, «зарегистрировано анонимное сообщение» о том, что кто-то планирует 3 июля «проведение пикетирования» «с использованием незарегистрированной символики». Авторы документа отмечают, что в этом «усматривается состав правонарушения» по статье о массовых мероприятиях. 

Некий гражданин (его имя скрыто) «может быть причастен к совершению правонарушения». Почему именно он? «По поступившей в Кобринский РОВД информации», больше никаких подробностей.

На основании этого автор документа — майор Войтович — решил провести осмотр дома у гражданина. Зачем? Там «могут быть обнаружены материальные объекты, имеющие значение для дела».
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока непонятно, это превентивные задержания перед Днем независимости или что-то другое.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лебедок – об отказе от парада: «Проблематично сымитировать картинку и показать, что там 100 тысяч человек пришли»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by