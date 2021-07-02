Правозащитники сообщают о волне задержаний на Брестчине





Брест

Сегодня в Бресте задержаны минимум два человека. Из дома забрали Тамару Кондратюк. Брестчане также видели, как в ИВС заводят женщину, она представилась Ольгой Малайчик. Двое сотрудников вели ее в изолятор, в руках у женщины был системный блок компьютера. Позже женщину отпустили в связи с наличием несовершеннолетних детей.





Все задержанные в Бресте являются активистами.





"Весны" сообщили о задержании в Бресте Василия Речкина и Диану Калишук. Также правозащитникамсообщили о задержании в Бресте Василия Речкина и Диану Калишук.





Пружаны

Утром в Пружанах были задержаны минимум трое: Юрий Попко, Баран Анна и Девентейчик Анатолий. Имя Анатолия недавно громко прозвучало в стране: была выложена аудиозапись, на которой директор лесхоза (где работал мужчина) говорил о каком-то приказе об увольнении, прокуратуре и несогласии с государством. Анатолия уволили по статье, но он пытался это оспорить в суде (пока безуспешно). Сегодня же Анатолий собирался подавать жалобу на решение суда первой инстанции, и когда ехал на машине рядом с судом - был остановлен сотрудниками ГАИ. Далее, как сообщили знакомые Анатолия, подъехала другая милицейская машина, из которой выбежали 4 сотрудников в масках. На помощь к Анатолию приехала Баран Анна, и их двоих забрали в РОВД.





Юрия Попко, как сообщили "Весне", задержали около 8 утра, когда он выходил из дома с ребенком. Он успел отвести ребенка домой, и его забрали в РОВД.





Кобрин

Задержания прошли и в Кобрине. "Белсат" сообщает, что количество задержанных в Жабинке увеличилось до шести человек. Это: Кулик Сергей, Гурин Геннадий, Светлана и Вадим Аксютики, Козлов Александр и Дирман Наталья. Сергей Кулик - отец троих детей, в 7 утра дома у них провели обыск.





Возможно это привентивные задержания перед завтрашним Днем независимости.





В Кобрине милиция даже решила осмотреть дом по делу о пикете, который еще не прошел. Телеграм-канал @bnkbel опубликовал необычный документ. Согласно ему, «зарегистрировано анонимное сообщение» о том, что кто-то планирует 3 июля «проведение пикетирования» «с использованием незарегистрированной символики». Авторы документа отмечают, что в этом «усматривается состав правонарушения» по статье о массовых мероприятиях.





Некий гражданин (его имя скрыто) «может быть причастен к совершению правонарушения». Почему именно он? «По поступившей в Кобринский РОВД информации», больше никаких подробностей.





На основании этого автор документа — майор Войтович — решил провести осмотр дома у гражданина. Зачем? Там «могут быть обнаружены материальные объекты, имеющие значение для дела».