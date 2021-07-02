Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной

Источник материала: Смартпресс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава он сообщил во вторник на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко. Его цитирует агентство БелТА .