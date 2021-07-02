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Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной
02.07.2021 18:47 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава он сообщил во вторник на торжественном собрании в честь Дня Независимости.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко. Его цитирует агентство
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава он сообщил во вторник на...
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