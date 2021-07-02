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Лукашенко: в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны
02.07.2021 18:47 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, заявил президент Александр Лукашенко в пятницу.
"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - сказал Лукашенко. Его слова приводит
Как утверждает Лукашенко, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.
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В Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, заявил президент Александр Лукашенко в пятницу. "Сегодня...
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