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Лукашенко сообщил о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка
02.07.2021 18:47 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Минувшей ночью была предпринята попытка убийства журналиста СТВ Григория Азаренка, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык", - сказал Лукашенко. Его слова приводит АТН.
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Минувшей ночью была предпринята попытка убийства журналиста СТВ Григория Азаренка, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. "Цель (цитирую) -...
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