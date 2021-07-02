Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство

Источник материала: Салiдарнасць

Вечером 2 июля совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил в отношении адвоката Дмитрия Лаевского дисциплинарное производство.

— В судебных прениях в защиту Виктора Бабарико я обосновал отсутствие признаков преступления («получение взятки») в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания, — написал Дмитрий Лаевский. — Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально.

Адвокат пояснил:

— Оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают. Ставить вопрос об оправдании тех, чье согласие с обвинением используется для преследования моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают.