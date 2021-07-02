|
Лукашенко перекрывает границу с Украиной
02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.
— Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, — приводит
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правитель поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)