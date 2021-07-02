Лукашенко: «Была попытка убийства Азаренка»

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Правитель рассказал о попытке убийства ведущего СТВ Григория Азаренка.





Григорий Азарёнок. Фото Надежды Бужан, Наша Ніва

По словам Лукашенко, 1 июля на жизнь ведущего СТВ Григория Азаренка было совершено покушение. Его слова приводит телеграм-канал Пул Первого .

— Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык, — цитирует Лукашенко БЕЛТА .