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Лукашенко: «Была попытка убийства Азаренка»

02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правитель рассказал о попытке убийства ведущего СТВ Григория Азаренка.

Лукашенко: «Была попытка убийства Азаренка»

Григорий Азарёнок. Фото Надежды Бужан, Наша Ніва

По словам Лукашенко, 1 июля на жизнь ведущего СТВ Григория Азаренка было совершено покушение. Его слова приводит телеграм-канал Пул Первого.

— Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык, — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

 
 
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Правитель рассказал о попытке убийства ведущего СТВ Григория Азаренка.
 
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