|
Лукашенко: «Была попытка убийства Азаренка»
02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель рассказал о попытке убийства ведущего СТВ Григория Азаренка.
Григорий Азарёнок. Фото Надежды Бужан, Наша Ніва
По словам Лукашенко, 1 июля на жизнь ведущего СТВ Григория Азаренка было совершено покушение. Его слова приводит телеграм-канал
— Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык, — цитирует Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правитель рассказал о попытке убийства ведущего СТВ Григория Азаренка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)