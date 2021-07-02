Историк: «В этой системе всё держится на насилии, пытках, запугивании, лжи, фальсификациях и молчаливом соучастии тысяч винтиков»

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Дмитрий Дрозд — о страшных показаниях политзаключенного Николая Дедка в суде.





Николай Дедок, фото Наша Ніва

— Показания Николая Дедка в суде — это свидетельство того, что происходило и происходит не только с ним, — считает историк. — Это цена всех показанных по пропагандистским каналам признаний, всех их судов (тем более, закрытых), всех их расследований, обвинений и свидетельских показаний, всех их экспертиз, всех трагедий (таких как смерть Витольда Ашурка и попытка самоубийства Степана Латыпова) и всех прошений о помиловании.

В этой системе всё держится на насилии, пытках, граничащих с откровенным извращённым садизмом, запугивании, лжи, фальсификациях и молчаливом соучастии тысяч винтиков. И эти люди, похоже, так и не поймут, что фашистами людей делают не флаги, а их дела.

Можно не сомневаться, что точно так, как и те, кто сжигал белорусские деревни во время оккупации, они уверены, что делают правое дело на благо своей страны и своего вождя. Никто из них так и не поймёт, что преступными способами совершаются только преступления.

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