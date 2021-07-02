Источник материала: UDF



Денис Тихоненко

«Лукашенко давно перешёл все “красные линии” - ещё в августе прошлого года. Но если раньше он ещё хотя бы пытался проводить сколь-нибудь самостоятельную внешнюю политику, то сегодня, переругавшись со всем миром, он превратился, вторя его риторике «коллективного запада», в коллективное пугало, которое все активнее начинает использовать в своих целях Москва. Вот и сегодня это “громкое” заявление в отношении немецкого канцлера - ещё одно тому подтверждение», - отметил Тихоненко.

«Вся эта история началась не так давно. Вспомните, как Москва активно подключилась к “разоблачению” заговора против Лукашенко, которое сам бывший президент Беларуси приперчил участием ФБР, ЦРУ и даже самого президента США», - добавил он.

«Но с каждым разом эти истории только ярко показывают всю безысходность этого погорелого театра, которая ведёт лишь к самоуничтожению белорусского авторитарного режима. Кремль лишь использует Лукашенко в своих интересах и неминуемо выбросит, выпотрошив до последнего», - констатировал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Москва превратила Лукашенко в «коллективное пугало», «натравив» его на Германию - политолог Лукашенко давно перешёл все “красные линии”, считает эксперт.

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»политологПри этом политолог привел аналогию с кукольным спектаклем, «где за ширмой находится президент России, который умело в своих целях управляет на международной сцене “коллективным пугалом” Лукашенко».Сегодня же внимание Лукашенко направили на Германию, обратил внимание Тихоненко.Сегоднязаявил о том, что спецслужбы Беларуси провели масштабную антитеррористическую операцию, и Минск по этому поводу готовится предъявить претензии канцлеру ФРГ