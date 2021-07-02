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Гороскоп на субботу / tv.ua

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 3 июля: что ждет завтра все знаки Зодиака Завтра у Тельца есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром.

Об этом пишет 1001 гороскоп.Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. В течение дня старайтесь вести себя естественно и непринужденно.Завтра у Тельца есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром. День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Телец будет отлично ладить с окружающими.Завтра гороскоп дает Близнецам шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самих Близнецов.Завтра Рак будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется.День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Планеты могут обусловить некоторые финансовые потери. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы.Завтра в отношениях с людьми многое может раздражать Деву, выливаясь в споры и борьбу амбиций.Завтра Весам не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться.Завтра в Скорпионе может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих.Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют активно защищать свои интересы, не идти на компромиссы и не позволять попадать под чье-либо влияние.Завтра Козерог будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки.Завтра Водолею не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое.Завтра Рыбам следует быть осторожными: они могут оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права.