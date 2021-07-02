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Возбуждено дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского

02.07.2021 19:21 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Минская городская коллегия адвокатов возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского. Об этом он сообщил в соцсетях.

"В судебных прениях в защиту Виктора Бабарико я обосновал отсутствие признаков преступления ("получение взятки") в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания. Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально», написал адвокат.

Он также заметил, что оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают.

 
 
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Минская городская коллегия адвокатов возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского. Об этом он сообщил в соцсетях. ...
 
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