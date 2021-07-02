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Лукашенко в канун Дня независимости вручил награды лучшим
02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ордена и почетные звания получили сегодня лучшие в своем деле белорусы. Традиционно в канун Дня независимости государственные награды вручил президент республики Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
Отмечены представители разных профессий: журналисты, юристы, издатели, работники сельского хозяйства, госслужащие. Слова особой благодарности – людям в погонах. Президент убежден: благодаря военным Беларусь выстояла в сложный для страны 2020-й год.
Президент напомнил, что 22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, коллективный Запад ввел против Беларуси секторальные санкции. И сегодня же Александр Лукашенко заявил, что давление извне продолжается не только в сфере экономики.
Завтра Беларусь отметит День независимости. Он совпадает с днем освобождения страны от нацистов.
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Отмечены представители разных профессий: журналисты, юристы, издатели, работники сельского хозяйства, госслужащие, военные.
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