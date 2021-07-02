Лукашенко в канун Дня независимости вручил награды лучшим

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ордена и почетные звания получили сегодня лучшие в своем деле белорусы. Традиционно в канун Дня независимости государственные награды вручил президент республики Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Отмечены представители разных профессий: журналисты, юристы, издатели, работники сельского хозяйства, госслужащие. Слова особой благодарности – людям в погонах. Президент убежден: благодаря военным Беларусь выстояла в сложный для страны 2020-й год.

«Нас старались раскачать, подорвать изнутри информационно, затем гибридно – пробовали устроить цветную революцию, но просчитались. Это говорит, что у нас есть сила воли. Мы идейно стойки, и нас никто не наклонит. Белорусы никогда не сдаются. Трудности нас только закаляют – как сталь. Мы станем крепче и успешнее. И вы, приглашенные в этот зал, – лучшее тому подтверждение», –сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что 22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, коллективный Запад ввел против Беларуси секторальные санкции. И сегодня же Александр Лукашенко заявил, что давление извне продолжается не только в сфере экономики.

«Сегодня, я поэтому и задержался, заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии», – указал белорусский лидер.

Завтра Беларусь отметит День независимости. Он совпадает с днем освобождения страны от нацистов.