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Лукашенко обвинил в создании «отрядов самообороны» в Беларуси Германию, Украину, США, Польшу и Литву (дополнено)

02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По словам правителя, цель этих отрядов — «насильственная смена власти в день икс».

— Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ

Правитель заявил, что в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

По его словам, был создан Telegram-ресурс «Отряды самообороны Беларуси», в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. 

— Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова, — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. 

— Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой «Альфа», арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель — поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня — ее задержание. Покушение не удалось.
Эти «отряды самообороны», как заявил Лукашенко, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Правитель добавил, что обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным. 

— Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы.

Лукашенко заявил о масштабной антитеррористической операции: предъявят претензии Германии

 
 
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По словам правителя, цель этих отрядов — «насильственная смена власти в день икс».
 
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