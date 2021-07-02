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Лукашенко обвинил в создании «отрядов самообороны» в Беларуси Германию, Украину, США, Польшу и Литву (дополнено)
02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По словам правителя, цель этих отрядов — «насильственная смена власти в день икс».
— Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, —
Правитель заявил, что в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.
По его словам, был создан Telegram-ресурс «Отряды самообороны Беларуси», в нем числились 2,5 тыс. подписчиков.
— Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова, — рассказал Лукашенко.
Он добавил, что недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах.
— Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой «Альфа», арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель — поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня — ее задержание. Покушение не удалось.
— Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы.
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Лукашенко обвинил в создании «отрядов самообороны» в Беларуси Германию, Украину, США, Польшу и Литву (дополнено)
По словам правителя, цель этих отрядов — «насильственная смена власти в день икс».
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