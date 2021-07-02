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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — цитирует политика его пресс-служба.
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Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.
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