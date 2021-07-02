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В отношении Анжелики Агурбаш завели уголовное дело
Источник материала: Навiны
Живущая в Москве певица Анжелика Агурбаш сообщила в «Инстаграме», что ее обвиняют по статьям о разжигании розни и оскорблении Лукашенко.
По указанным статьям ей грозит до 12-ти и до 3-х лет лишения свободы соответственно.
Также, по словам Агурбаш, ее объявили в розыск.
Певица известна критичным отношением к режиму Лукашенко, она
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Живущая в Москве певица Анжелика Агурбаш сообщила в «Инстаграме», что ее обвиняют по статьям о разжигании розни и оскорблении Лукашенко.
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