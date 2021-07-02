В отношении Анжелики Агурбаш завели уголовное дело

Живущая в Москве певица Анжелика Агурбаш сообщила в «Инстаграме», что ее обвиняют по статьям о разжигании розни и оскорблении Лукашенко.



Фото: tvrain.ru

По указанным статьям ей грозит до 12-ти и до 3-х лет лишения свободы соответственно.

Также, по словам Агурбаш, ее объявили в розыск.