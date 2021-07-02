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В отношении Анжелики Агурбаш завели уголовное дело

02.07.2021 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Живущая в Москве певица Анжелика Агурбаш сообщила в «Инстаграме», что ее обвиняют по статьям о разжигании розни и оскорблении Лукашенко.

В отношении Анжелики Агурбаш завели уголовное дело
Фото: tvrain.ru

По указанным статьям ей грозит до 12-ти и до 3-х лет лишения свободы соответственно.

Также, по словам Агурбаш, ее объявили в розыск.

Певица известна критичным отношением к режиму Лукашенко, она участвовала в акциях поддержки белорусских протестующих у здания посольства Беларуси в Москве.

 
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Живущая в Москве певица Анжелика Агурбаш сообщила в «Инстаграме», что ее обвиняют по статьям о разжигании розни и оскорблении Лукашенко.
 
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