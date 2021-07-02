Депутату Савиных отказали в шенгенской визе

Источник материала: Смартпресс

Депутату Палаты представителей, председателю постоянной комиссии по международным делам Андрею Савиных было отказано в выдаче шенгенской визы.

"В качестве председателя белорусской делегации на Парламентской Ассамблее ОБСЕ планировался мой выезд в Вену, где я должен был бы представить позицию Беларуси по актуальным вопросам повестки дня на сессии этой организации. Естественно, планировалось обсуждение широкого круга вопросов, в том числе и ситуации в Беларуси. Но вчера мы получили информацию о том, что в визе нам отказано", - рассказал сам Савиных. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.