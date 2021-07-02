Александр Ивулин стал подозреваемым по уголовной статье

Источник материала: Салiдарнасць

Футболист «Крумкачоў» и журналист Tribuna.сom будет переведен в СИЗО.

Как сообщила Трибуна , пока нет информации о том, по какой статье подозревается Ивулин.

Напомним, Ивулин был задержан 3 июня в своей квартире и арестован на 30 суток якобы за флаг на окне (свою вину на суде он не признал и заявил, что при обыске флага не было). Завтра журналист должен был выйти на свободу.