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Александр Ивулин стал подозреваемым по уголовной статье
02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Футболист «Крумкачоў» и журналист Tribuna.сom будет переведен в СИЗО.
Как сообщила
Напомним, Ивулин был задержан 3 июня в своей квартире и арестован на 30 суток якобы за флаг на окне (свою вину на суде он не признал и заявил, что при обыске флага не было). Завтра журналист должен был выйти на свободу.
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Футболист «Крумкачоў» будет переведен в СИЗО.
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