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Александр Ивулин стал подозреваемым по уголовной статье

02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Футболист «Крумкачоў» и журналист Tribuna.сom будет переведен в СИЗО.

Как сообщила Трибуна, пока нет информации о том, по какой статье подозревается Ивулин.

Напомним, Ивулин был задержан 3 июня в своей квартире и арестован на 30 суток якобы за флаг на окне (свою вину на суде он не признал и заявил, что при обыске флага не было). Завтра журналист должен был выйти на свободу.

 
 
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Футболист «Крумкачоў» будет переведен в СИЗО.
 
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