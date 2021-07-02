Лукашенко рассказал о перехваченном на границе с Литвой беспилотнике

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня Независимости рассказал, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник. Об этом информирует БЕЛТА.

По словам Главы государства, к беспилотнику была прикреплена канистра со взрывчаткой, которую удалось обезвредить. Александр Лукашенко заверил, что этот эпизод будет обнародован в ближайшее время.

Фото: БЕЛТА

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