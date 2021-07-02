|
Лукашенко рассказал о перехваченном на границе с Литвой беспилотнике
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня Независимости рассказал, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник. Об этом
По словам Главы государства, к беспилотнику была прикреплена канистра со взрывчаткой, которую удалось обезвредить. Александр Лукашенко заверил, что этот эпизод будет обнародован в ближайшее время.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня Независимости рассказал, что неделю назад на границе с Литвой был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)