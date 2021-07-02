Кому грецкие орехи строго противопоказаны? Посмотрите, есть ли вы в этом списке!

Источник материала: ОНТ

Многие знают, что грецкие орехи – это кладезь полезных веществ. Они дарят молодость, продлевают жизнь, помогают восполнить дефицит витаминов и т.д. Но для всех ли подходит этот продукт? Или кому-то он может нанести вред?

Избыточный вес

Эта проблема с каждым годом набирает обороты по всему миру. Причин избыточного веса может быть несколько: сидячий образ жизни, нет физической нагрузки, сбой гормональной системы и употребление высококалорийных продуктов в большом количестве.

Грецкие орехи как раз относятся к последней категории причин. Чтобы не набрать вес от этого продукта и получить от него пользу, достаточно съесть горстку орешков за неделю. Не переборщите!



Фото: medicinatver.ru

Аллергические реакции

Вы, скорее всего, слышали, что орехи являются сильным аллергеном. Всего один маленький кусочек орешка может привести к очень негативным последствиям. Поэтому если вы знаете, что у вас есть аллергия на этот продукт, то спрашивайте везде: в гостях, ресторанах и т.д., содержится ли в блюде грецкий орех.

Детям до трех лет также противопоказано давать орехи. После наступления этого возраста дайте маленький кусочек грецкого орешка и наблюдайте за состоянием ребенка: изменился ли стул, есть ли покраснения, сыпь, в крайнем случае нарушение дыхания и раздувание губ. Если хоть что-то из этого проявилось, грецкий орех из рациона малыша стоит исключить.



Фото: infuture.ru

Кожные заболевания

Если у вас есть такие заболевания, как псориаз, экзема, дерматит, то забудьте о грецких орехах. Диетологи говорят, что продукт, являясь сильным аллергеном, увеличивает иммунный ответ даже при отсутствии аллергии. К чему это приведет? К высыпаниям, зуду и покраснениям.

Если вы находитесь в процессе ремиссии, у вас отличные анализы и врач разрешает включить этот продукт в свой рацион питания, то только тогда можно его есть.

Расстройства желудка

Мало кто знает, что орехи можно употреблять безопасно только со здоровым желудком. Дело в том, что они являются очень грубой пищей. После их попадания в желудок, расслабляется стул. Все болезни, связанные с ЖКТ, могут усугубиться из-за этого.

Но важно понимать, что большое количество орехов даже при здоровом желудке может навредить, вызвав диарею. Так что соблюдайте меру. И не ешьте орехи сутра, так как они повышают кислотность желудка.



Фото: profile.ru

Испорченные орехи

Все мы прекрасно понимаем, что любой испорченный продукт лучше не употреблять в пищу. Поэтому советуем покупать грецкие орехи в скорлупе, у них в таком виде больше срок хранения, они защищены от внешнего воздействия и бытовой химии. Как только разобьете скорлупу, внимательно осмотрите ядро: оно должно быть чистым и со свежим запахом.

Если ядро потемнело, у него странный запах, на нем есть жучки, то этот продукт испорчен. Его смело можно выбрасывать во избежание негативных последствий.



Фото: zen.yandex.ru

По материалам сайта zen.yandex.ru

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