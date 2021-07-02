|
Лукашенко: в Беларуси вскрыты «спящие» террористические ячейки
Источник материала: ОНТ
В Беларуси были вскрыты «спящие» ячейки террористов, так называемые отряды самообороны. Об этом 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня Независимости заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко,
Глава государства отметил, что в этом замешаны США, Германия, Украина, Литва и Польша.
Александр Лукашенко
Ранее на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости Президент
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси были вскрыты «спящие» ячейки террористов, так называемые отряды самообороны. Об этом 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)