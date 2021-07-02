Лукашенко: в Беларуси вскрыты «спящие» террористические ячейки

Источник материала: ОНТ

В Беларуси были вскрыты «спящие» ячейки террористов, так называемые отряды самообороны. Об этом 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня Независимости заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в этом замешаны США, Германия, Украина, Литва и Польша.

Александр Лукашенко назвал конкретные фамилии.

Ранее на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости Президент рассказал о завершенной масштабной антитеррористической операции.

Фото: БЕЛТА

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