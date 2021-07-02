В России должника-банкрота впервые выселили из единственного жилья

Источник материала: ОНТ

В России впервые прошли торги по продаже единственного жилья признанного банкротом должника. Об этом информирует «Коммерсант».

Аркадий Поторочин владел двухуровневой пятикомнатной квартирой в Екатеринбурге, площадь жилья составляла 147,3 кв. м. В 2018 году мужчина из-за долгов на 21,4 млн российских рублей был признан банкротом. В суде россиянин просил исключить из конкурсной массы свою квартиру, указав ее как единственное жилье. Арбитражный суд ответил согласием, но после спор был отправлен на новое рассмотрение.

Кредиторы приняли квартиру екатеринбуржца за «слишком роскошную». С учетом того, что Аркадий Поторочин не имеет иждивенцев и холост, его квартира будет заменена на «однушку» площадью 31,7 кв. м.

Состоявшиеся торги – первый в России случай продажи единственной квартиры банкрота с предоставлением ему более скромного жилья.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram