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В России должника-банкрота впервые выселили из единственного жилья

02.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России должника-банкрота впервые выселили из единственного жилья

В России впервые прошли торги по продаже единственного жилья признанного банкротом должника. Об этом информирует «Коммерсант».

Аркадий Поторочин владел двухуровневой пятикомнатной квартирой в Екатеринбурге, площадь жилья составляла 147,3 кв. м. В 2018 году мужчина из-за долгов на 21,4 млн российских рублей был признан банкротом. В суде россиянин просил исключить из конкурсной массы свою квартиру, указав ее как единственное жилье. Арбитражный суд ответил согласием, но после спор был отправлен на новое рассмотрение.

Кредиторы приняли квартиру екатеринбуржца за «слишком роскошную». С учетом того, что Аркадий Поторочин не имеет иждивенцев и холост, его квартира будет заменена на «однушку» площадью 31,7 кв. м.

Состоявшиеся торги – первый в России случай продажи единственной квартиры банкрота с предоставлением ему более скромного жилья.

Фото: Pixabay

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В России впервые прошли торги по продаже единственного жилья признанного банкротом должника. Об этом информирует «Коммерсант». Аркадий Поторочин владел...
 
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