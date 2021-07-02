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Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал пограничным войскам поручение полностью перекрыть границу с Украиной. Глава государства рассказал об этом 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня Независимости,
Президент
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал пограничным войскам поручение полностью перекрыть границу с Украиной. Глава государства рассказал об этом 2 июля во...
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