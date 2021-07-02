Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал пограничным войскам поручение полностью перекрыть границу с Украиной. Глава государства рассказал об этом 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня Независимости, информирует БЕЛТА.

Президент подчеркнул , что возможность въехать в Беларусь должна быть только у мирных граждан.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram